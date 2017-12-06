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البنوك تُعلن عن الرسوم البنكية المدمجة بالضريبة المضافة

البنوك تُعلن عن الرسوم البنكية المدمجة بالضريبة المضافة
طلال الغامدي(صدى):

أعلن عددٌ من البنوك عن نظام الضريبة المضافة بداية من العام الجديد 2018 فيما يخص التعاملات البنكية التي ستشملها.

وقال أحد البنوك اليوم: ” البنوك السعودية ضريبة القيمة المضافة (VAT) اعتباراً من 1 يناير 2018 بنسبة 5 % على رسوم الخدمات البنكية فقط، مثل رسوم إصدار دفاتر الشيكات وكشوفات الحسابات وصناديق الأمانات وسيتم تحميلها على العميل ” .

وأكّد أنه لن تكون هناك ضريبة على مبالغ القروض وهوامش ربحها وأرصدة الحسابات البنكية ومبالغ التحويل.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1986 ] نشر منذ 37 دقيقة

الحمد لله
اهم شيئ الأمن والأمان

[ عدد التعليقات: 1986 ] نشر منذ 37 دقيقة

الحمد لله
اهم شيئ الأمن والأمان

[ عدد التعليقات: 2078 ] نشر منذ 29 دقيقة

توضيح جيد …

[ عدد التعليقات: 39390 ] نشر منذ 24 دقيقة

ايه كذا بينوا لبشر المحتارين المتخوفين من حركاتكم الخادعه ,,

,, اشوا ماهو على كل عمليه نقوم بها , يااخ طاهر سليم ,,

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