البنوك تُعلن عن الرسوم البنكية المدمجة بالضريبة المضافة

طلال الغامدي(صدى):

أعلن عددٌ من البنوك عن نظام الضريبة المضافة بداية من العام الجديد 2018 فيما يخص التعاملات البنكية التي ستشملها.

وقال أحد البنوك اليوم: ” البنوك السعودية ضريبة القيمة المضافة (VAT) اعتباراً من 1 يناير 2018 بنسبة 5 % على رسوم الخدمات البنكية فقط، مثل رسوم إصدار دفاتر الشيكات وكشوفات الحسابات وصناديق الأمانات وسيتم تحميلها على العميل ” .

وأكّد أنه لن تكون هناك ضريبة على مبالغ القروض وهوامش ربحها وأرصدة الحسابات البنكية ومبالغ التحويل.