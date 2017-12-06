البنوك تُعلن عن الرسوم البنكية المدمجة بالضريبة المضافة
أعلن عددٌ من البنوك عن نظام الضريبة المضافة بداية من العام الجديد 2018 فيما يخص التعاملات البنكية التي ستشملها.
وقال أحد البنوك اليوم: ” البنوك السعودية ضريبة القيمة المضافة (VAT) اعتباراً من 1 يناير 2018 بنسبة 5 % على رسوم الخدمات البنكية فقط، مثل رسوم إصدار دفاتر الشيكات وكشوفات الحسابات وصناديق الأمانات وسيتم تحميلها على العميل ” .
وأكّد أنه لن تكون هناك ضريبة على مبالغ القروض وهوامش ربحها وأرصدة الحسابات البنكية ومبالغ التحويل.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1986 ] نشر منذ 37 دقيقة
الحمد لله
اهم شيئ الأمن والأمان
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1986 ] نشر منذ 37 دقيقة
الحمد لله
اهم شيئ الأمن والأمان
كان زمان[ عدد التعليقات: 2078 ] نشر منذ 29 دقيقة
توضيح جيد …
ابو جسار[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 25 دقيقة
؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39390 ] نشر منذ 24 دقيقة
ايه كذا بينوا لبشر المحتارين المتخوفين من حركاتكم الخادعه ,,
,, اشوا ماهو على كل عمليه نقوم بها , يااخ طاهر سليم ,,