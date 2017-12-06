رفض عربي وإقليمي لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

لندن(صدى):

اعتبر المبعوث الفلسطيني لدى بريطانيا إعلان نقل السفارة الأمريكية المرتقب إلى لقدس بمثابة ” إعلان حرب ” ، فيما دعا المنسق الدولي الخاص للسلام إلى التفاوض حول وضع المدينة، فيما تتوالى ردود الفعل العربية والإقليمة الرافضة لذلك.

قال كبير المبعوثين الفلسطينيين لدى بريطانيا مانويل حساسيان اليوم الأربعاء ، إن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل سيكون إعلان حرب.

وأضاف ، ” إنه يعلن الحرب في الشرق الأوسط ويعلن الحرب على 1.5 مليار مسلم ومئات الملايين من المسيحيين الذين لن يقبلوا بأن تكون الأماكن المقدسة تحت هيمنة إسرائيل بالكامل “.

كما دعا منسق الأمم المتحدة الخاص للسلام في الشرق الأوسط إلى التفاوض حول وضع القدس في إطار اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني.

من جهته، أعرب نائب الرئيس العراقي إياد علاوي عن تضامنه الكامل مع موقف القيادة والشعب الفلسطيني والمواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة لنقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس .

و قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء، إن نية دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ستؤدي إلى ” تعقيد الوضع ” في المنطقة.