” اليونسكو ” تدرج فن ” القط العسيري ” في قائمتها للتراث الثقافي غير المادي

أماني الغامدي(صدى):

أدرجت منظمة اليونسكو، فن ” ‫القط العسيري ” ، اليوم الأربعاء، ضمن القائمة التمثيلية للتراث غير المادي، لدى منظمة.

ونشرت المنظمة العالمية، على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” ، هذا القرار مرفقًا رابطًا إلكترونيًا يشرح فن ” القط العسيري ” باللغة الإنجليزية.

من جانبه تفاعل وزير التعليم الدكتور، أحمد العيسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلاً: ” تم اليوم بحمدالله تسجيل فن القط العسيري على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.. فشكرًا لزملائي في الوفد الدائم للملكة في اليونسكو على هذا الإنجاز “.

جدير بالذكر أن التراث الثقافي المادي السعودي المدرج الآن في قائمة التراث العالمي هو: ” مدائن صالح ” التي أدرجت في عام 2008، و ” حي طريف بالدرعية ” الذي أدرج في عام 2010، وجدة التاريخية التي أدرجت في عام 2014، وحائل التي أدرجت في عام 2015.

أما التراث الثقافي غير المادي السعودي المدرج في قائمة التراث العالمي فهو فن الصقارة 2012، والمجالس 2015، والقهوة العربية 2015، والعرضة النجدية 2015، والمزمار الحجازي 2016.