الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل محادثات ترامب مع القادة العرب حول القدس

واشنطن(صدى):

تحدث الرئيس ترامب ، أمس الثلاثاء ، بشكل منفصل مع خادم الحرمين والشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن ، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأوضحت الخارجية الأمريكية عبر تغريدة لها على ” تويتر ” أن المحادثات تمت لمناقشة القرارات المحتملة حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامه بدفع محادثات السلام الإسرائيلية – الفلسطينية وأهمية دعم هذه المحادثات ، مشيرًا لأهمية التعاون الثنائي مع كل شريك لدفع جهود السلام قدما في كل أرجاء المنطقة.