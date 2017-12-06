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الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل محادثات ترامب مع القادة العرب حول القدس

الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل محادثات ترامب مع القادة العرب حول القدس
واشنطن(صدى):

تحدث الرئيس ترامب ، أمس الثلاثاء ، بشكل منفصل مع خادم الحرمين والشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن ، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأوضحت الخارجية الأمريكية عبر تغريدة لها على ” تويتر ” أن المحادثات تمت لمناقشة القرارات المحتملة حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامه بدفع محادثات السلام الإسرائيلية – الفلسطينية وأهمية دعم هذه المحادثات ، مشيرًا لأهمية التعاون الثنائي مع كل شريك لدفع جهود السلام قدما في كل أرجاء المنطقة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 48 دقيقة

يهود كلاب مغتصبين

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