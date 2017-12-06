الشرقية توقع 3 اتفاقيات جديدة لـ ” السلامة المرورية “

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لملتقى ومعرض السلامة المرورية الرابع، الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، عن توقيع ثلاث اتفاقيات تعنى بالسلامة المرورية والتدريب على قيادة السيارات وتحسين مستوى الطرق ودعم الأبحاث وتبادل الخبرات.

وتنظم الجمعية السعودية للسلامة المرورية ” سلامة ” الملتقى بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وأرامكو السعودية وأمانة المنطقة الشرقية والإدارة العامة للمرور ووزارة التعليم ووزارة النقل ولجنة السلامة المرورية تحت شعار ” دور التقنيات الذكية في تحسين السلامة المرورية ” في فندق شيراتون الدمام من 11- 13 ديسمبر.

من جانبه قال الدكتور عبد الله الربيش، مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، إن الجامعة ستوقع اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للمرور على هامش الملتقى، تقضي بإنشاء مدرسة لتعليم القيادة وتقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات متوافقة مع مبدأ الشراكة، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر في التعاون.

وأضاف، مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، أن الاتفاقية الثالثة ستوقع بين الجمعية السعودية للسلامة المرورية “سلامة” وعمادات شؤون الطلاب بالجامعات السعودية والمرور، بهدف رفع الوعي لدى طلاب الجامعات للتقليل من أعداد الحوادث وتخفيض الخسائر

وتوقع الجامعة أيضاً اتفاقية مع أمانة المنطقة الشرقية تهدف إلى الارتقاء بمستوى شبكة الطرق بحاضرة الدمام، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وتبادل الخبرات الفنية والبشرية في تخصصات هندسة النقل والمرور، ودعم الأبحاث والدراسات ذات العلاقة بتخصصات هندسة النقل والمرور، على أن توفر الأمانة فرص عمل لطلبة هندسة النقل والمرور من الجامعة إلى جانب التدريب العملي للطلبة.