” التعليم ” تطلق غدًا مشروع قيادة أمنة
ينطلق غدًا الخميس، مشروع قيادة آمنة بوزارة التعليم، الذي تنفذه وكالة التعليم بنات ممثلة بالإدارة العامة للتدريب والابتعاث، بالشراكة مع وزارة الداخلية لتثقيف منسوبات التعليم بأدبيات قيادة المركبة وتعريفها باللوائح و الأنظمة.
وينطلق المشروع في مرحلته الأولى بتدشين المشروع و عمل ورشة تدريبية لتعليم المنسوبات على القواعد المرورية، و التعليمات الهامة للمرور، والمرحلة التالية تبدأ بإقامة برنامج تدريبي مركزي في مدينة الرياض، لمدربات من كل منطقة ومحافظة، على حقيبة ” قودي بأمان ” والمتضمنة ورش عمل تتناول الموضوعات الاتية، ” القيم والمواطنة الصالحة-مهارة حل المشكلات وإدارة المخاطر-مهارة تقدير الذات والتمكين ” .
ويستهدف المشروع 300 ألف موظفة من منسوبات التعليم، وتدريب 46 مدربة مركزية على حقيبة ” قودي بأمان ” وتتضمن خطة المشروع إقامة محاضرات توعوية لنسبة 20% من شاغلات الوظائف التعليمية في المناطق و المحافظات ، وحقيبة تدريبية مصممة بنظام” imas ” ، وأخرى إلكترونية تفاعلية، ويحتوي المشروع على ثلاثة مراحل : ” الإعداد، التدريب، التقويم ” .
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة لمشروع ” قيادة آمنة ” يأتي بناء على الأمر السامي الصادر يوم الثلاثاء الموافق 1439/1/6هـ ، باعتماد تطبيق أحكام المرور و لائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور وا ناث على حد سواء على أن يبدأ التنفيذ في 1439/10/10ھ .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4927 ] نشر منذ 33 دقيقة
موفقين خير