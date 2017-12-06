” التعليم ” تطلق غدًا مشروع قيادة أمنة

عادل الحربي(صدى):

ينطلق غدًا الخميس، مشروع قيادة آمنة بوزارة التعليم، الذي تنفذه وكالة التعليم بنات ممثلة بالإدارة العامة للتدريب والابتعاث، بالشراكة مع وزارة الداخلية لتثقيف منسوبات التعليم بأدبيات قيادة المركبة وتعريفها باللوائح و الأنظمة.

وينطلق المشروع في مرحلته الأولى بتدشين المشروع و عمل ورشة تدريبية لتعليم المنسوبات على القواعد المرورية، و التعليمات الهامة للمرور، والمرحلة التالية تبدأ بإقامة برنامج تدريبي مركزي في مدينة الرياض، لمدربات من كل منطقة ومحافظة، على حقيبة ” قودي بأمان ” والمتضمنة ورش عمل تتناول الموضوعات الاتية، ” القيم والمواطنة الصالحة-مهارة حل المشكلات وإدارة المخاطر-مهارة تقدير الذات والتمكين ” .

ويستهدف المشروع 300 ألف موظفة من منسوبات التعليم، وتدريب 46 مدربة مركزية على حقيبة ” قودي بأمان ” وتتضمن خطة المشروع إقامة محاضرات توعوية لنسبة 20% من شاغلات الوظائف التعليمية في المناطق و المحافظات ، وحقيبة تدريبية مصممة بنظام” imas ” ، وأخرى إلكترونية تفاعلية، ويحتوي المشروع على ثلاثة مراحل : ” الإعداد، التدريب، التقويم ” .

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة لمشروع ” قيادة آمنة ” يأتي بناء على الأمر السامي الصادر يوم الثلاثاء الموافق 1439/1/6هـ ، باعتماد تطبيق أحكام المرور و لائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور وا ناث على حد سواء على أن يبدأ التنفيذ في 1439/10/10ھ .