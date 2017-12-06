بالصور.. طفلة لبنانية تثير ضجة بجسدها الأنثوي كفتاة بالعشرين

بيروت(صدى):

أثارت طفلة لبنانية تبلغ من العمر 12 عاماً ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر صور لها أحيث تتمتع بجسد أنثوي فائق الجمال .

وظهرت الطفلة وهي تلتقط الصور التي أظهرتها وكأنها فتاة في العشرين من عمرها.