  • الأربعاء 6

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالصور.. طفلة لبنانية تثير ضجة بجسدها الأنثوي كفتاة بالعشرين

بالصور.. طفلة لبنانية تثير ضجة بجسدها الأنثوي كفتاة بالعشرين

بالصور.. طفلة لبنانية تثير ضجة بجسدها الأنثوي كفتاة بالعشرين
بيروت(صدى):

أثارت طفلة لبنانية تبلغ من العمر 12 عاماً ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر صور لها أحيث تتمتع بجسد أنثوي فائق الجمال .

وظهرت الطفلة وهي تلتقط الصور التي أظهرتها وكأنها فتاة في العشرين من عمرها.

 

 


الوسوم:, ,

12 تعليق

[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 51 دقيقة

هذي فتاه ناضجة ومستوية جدا تحتاج شريك يدخل بها للحياة

[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 49 دقيقة

اذا كانت هذي عمرها 12 سنة اجل انا للحين ما انفطمت ههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 39390 ] نشر منذ 48 دقيقة

ارحموا ,,

,, الا ليت الشباب يعود يوماً ,, واقول له خليكي معايا لاهنت ,,

[ عدد التعليقات: 2078 ] نشر منذ 40 دقيقة

صادقين ..
لي قريبة عمرها 13 واللي يشوفها يقول بنهاية العشرينات …
((( يمكن من أكل الهبورجر )))

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 38 دقيقة

ايش الفايدة من الخبر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 37 دقيقة

يا ونه ونيتها تالي الليل ….
خاصه مع هالاجواء البارده الواحد يشوف القرد غزال فكيف بكل
هذه الانوثه … يا داااااااااافع البلاء

[ عدد التعليقات: 1785 ] نشر منذ 34 دقيقة

اي 12 هذي عمرها فوق ال20 وكلها طرق 😜

[ عدد التعليقات: 15594 ] نشر منذ 21 دقيقة

ما شاء الله بس لسى صغيره مو لايق عليها 😊

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 19 دقيقة

جني شلها ذي عجووز باين من وجهها هههههه

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 17 دقيقة

حتى الجسم بلوووه ومو حلووو

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 14 دقيقة

وش الفايده 20 ولا 12 هذاي لها مقصد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 6 دقائق

الجينات لها دور في نمو الجسم-اتركوا الخلق للخالق-

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *