بالصور.. طفلة لبنانية تثير ضجة بجسدها الأنثوي كفتاة بالعشرين
أثارت طفلة لبنانية تبلغ من العمر 12 عاماً ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشر صور لها أحيث تتمتع بجسد أنثوي فائق الجمال .
وظهرت الطفلة وهي تلتقط الصور التي أظهرتها وكأنها فتاة في العشرين من عمرها.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 51 دقيقة
هذي فتاه ناضجة ومستوية جدا تحتاج شريك يدخل بها للحياة
شيّووووون[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 49 دقيقة
اذا كانت هذي عمرها 12 سنة اجل انا للحين ما انفطمت ههههههههههههههههههههههه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39390 ] نشر منذ 48 دقيقة
ارحموا ,,
,, الا ليت الشباب يعود يوماً ,, واقول له خليكي معايا لاهنت ,,
كان زمان[ عدد التعليقات: 2078 ] نشر منذ 40 دقيقة
صادقين ..
لي قريبة عمرها 13 واللي يشوفها يقول بنهاية العشرينات …
((( يمكن من أكل الهبورجر )))
محمدفهد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 38 دقيقة
ايش الفايدة من الخبر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وليف الهم…[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 37 دقيقة
يا ونه ونيتها تالي الليل ….
خاصه مع هالاجواء البارده الواحد يشوف القرد غزال فكيف بكل
هذه الانوثه … يا داااااااااافع البلاء
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1785 ] نشر منذ 34 دقيقة
اي 12 هذي عمرها فوق ال20 وكلها طرق 😜
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15594 ] نشر منذ 21 دقيقة
ما شاء الله بس لسى صغيره مو لايق عليها 😊
جود[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 19 دقيقة
جني شلها ذي عجووز باين من وجهها هههههه
جود[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 17 دقيقة
حتى الجسم بلوووه ومو حلووو
الهواوي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 14 دقيقة
وش الفايده 20 ولا 12 هذاي لها مقصد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 6 دقائق
الجينات لها دور في نمو الجسم-اتركوا الخلق للخالق-