الأردن يدعو إلى اجتماعين طارئين لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية

عمان(صدى):

دعت الحكومة الأردنية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم السبت المقبل لبحث تداعيات القرار الأمريكي المحتمل بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس المحتلة .

كما دعت الحكومة الأردنية إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد المقبل لتنسيق المواقف العربية والإسلامية إزاء تبعات القرار الامريكي المرتقب.