الأردن يدعو إلى اجتماعين طارئين لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية
دعت الحكومة الأردنية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم السبت المقبل لبحث تداعيات القرار الأمريكي المحتمل بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس المحتلة .
كما دعت الحكومة الأردنية إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد المقبل لتنسيق المواقف العربية والإسلامية إزاء تبعات القرار الامريكي المرتقب.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 56 دقيقة
من 50 سنة اجتماعات ونهايته شجب واستنكار
النخيش[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 48 دقيقة
اجتماعات عربيه واسلاميه ضعيفه ولانذكر ان صدر اجراء قوي وحاسم كلها طلب واستنكار وادانه وتصاغ البيانات قبل بدء الاجتماعات وكلها مصاريف وسفر وبذخ وكل دوله تبحث عن مصالحها وعلاقاتها على حساب العروبه والاسلام