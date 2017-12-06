وفاة أسطورة الروك الفرنسي ” جوني هاليداي “

نورة الشهري(صدى):

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفاة مغني الروك الفرنسي جوني هاليداي، المعروف بـ ” إلفيس بريسلي ” الفرنسي، عن عمر يناهز 74 عامًا، وذلك بعد معركة مع مرض السرطان.

وكان ” هاليداي ” ، يستعد لجولة غنائية خلال الأيام المُقبلة، كما أنه كان يجهز ألبومًا جديدًا عندما أعلنت الشهر الماضي، أنباء علاجه من صعوبات في التنفس في مستشفى في باريس.

ويحظى هاليداي، بشهرة واسعة في فرنسا وفي الدول الناطقة بالفرنسية، حيث لديه مسيرة حافلة تمتد لأكثر من 50 عامًا، مكّنته على مدار سنوات طويلة أن يكون واحدًا من المغنين الفرنسيين والفرنكفونيين الأكثر شهرة، ومن أكثر الحاضرين في المشهد الإعلامي الفرنسي.

أصدر هاليداي أول أغنية مسجلة له عام 1959، حيث سجلت مبيعات إصداراته أكثر من 100 مليون ديسك، كما سجل أكثر من 1000 أغنية منها أكثر من مئة لحنها بنفسه، وحصل 40 مرة على ما يسمى في عالم التسجيلات القرص الذهبي و22 مرة على قرص البلاتين. وتابع حفلاته أكثر من 28 مليون شخص في 180 جولة غنائية، وأكسبه صوته الأجش جيشا من المحبين في فرنسا وغيرها من الدول الناطقة بالفرنسية.