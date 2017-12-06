بالصور.. مدير جامعة الأمير سلطام يزور مصابي حادث ” الدراسات الإنسانية “

علي القحطاني(صدى):

أجرى مدير جامعة الأمير سلطام دكتور عبد العزيز الحامد، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج؛ للاطمئنان على صحة الطالبات المصابات في حادث الأتوبيس، الذي وقع أمس الثلاثاء.

وألتقى مدير الجامعة بأولياء أمور الطالبات خلال زيارته؛ ليستمع إليهم، وأسفر حادث الاتوبيس، أمس عن إصابة 15 طالبة من كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأمير سلطام.