المغامسي: ما يحدث للقدس سيُوحد الأمة مجددًا

نايف السالم(صدى):

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عوّاد المغامسي، أن ما يحدث في القدس الشريف سيُوحد الأمة العربية والإسلامية مرة أخرى، في إشارة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى هناك.

وقال ” المغامسي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” قد يستطيع ترامب أنْ ينقل سفارة بلاده إلى القدس لكنّه لن يستطيع نقل الولاء للقدس من قلوب المسلمين. كل بلاء أصاب الأمّة في زماننا هذا فرّقها إلاّ مُصابها في القدس سيجمعها. وإنْ كان مكرهم لتزول منه الجبال”.

وتجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التحذيرات الصادرة من الشرق الأوسط والعالم من نسف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأبلغ قادة في المنطقة بنيته نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.