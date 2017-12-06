المغامسي: ما يحدث للقدس سيُوحد الأمة مجددًا
أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عوّاد المغامسي، أن ما يحدث في القدس الشريف سيُوحد الأمة العربية والإسلامية مرة أخرى، في إشارة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى هناك.
وقال ” المغامسي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” قد يستطيع ترامب أنْ ينقل سفارة بلاده إلى القدس لكنّه لن يستطيع نقل الولاء للقدس من قلوب المسلمين. كل بلاء أصاب الأمّة في زماننا هذا فرّقها إلاّ مُصابها في القدس سيجمعها. وإنْ كان مكرهم لتزول منه الجبال”.
وتجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التحذيرات الصادرة من الشرق الأوسط والعالم من نسف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأبلغ قادة في المنطقة بنيته نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 21 دقيقة
للاسف امة همها غير
معروف علي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 دقائق
ان شاء الله يكون توقعك في محله ياشيخ وعساهم يتوحدون ضد كل اعدائهم من الرافضة والمجوس والمشركين من المثلثين لله ومن المغضوب عليهم ومن الطوافين بالقبور الداعين الأموات المقدسين لمراجعهم الانجاس وعبَاد الرموز اصحاب العمائم السوداء والخضراء والبيضاء الراقصين في صلواتهم كأن بهم مس من الشيطان