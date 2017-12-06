زوجة في دعوى خلع ” بيحب أمه أكتر مني “

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية تبلغ من العمر 37 عاماً ، بدعوى خلع في إحدى محاكم الأسرة بمدينة نصر المصرية ، ضد زوجها ، مبررة طلبها بقيام زوجها بتوظيف خادمة فلبينية لوالدته العجوز المصابة بالمرض، في حين رفض توظيف واحدة لها، واتهمته بالتفرقة وحب والدته أكثر منها.

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، إنها تعمل مدير مبيعات لإحدى شركات التجميل بمدينة نصر، وأضافت ” لدي خادمة فلبينية واحدة بالفيلا التي أقطن بها مما يؤثر عليها بالسلب في أداء وظيفتها، وذلك بسبب عدم استطاعتها التوفيق في تنفيذ طلباتنا وطلبات طفلي الصغيرين واتفقت مع زوجي بإحضار أخرى ولكنه بعدما وافق، طلبتها والدته فأعطاها لها ورفض إحضار واحدة غيرها لي ” .

وأشارت الزوجة التي شكت زوجها البالغ من العمر 40 عامًا إلى أنه دائم التفرقة بينها ووالدته ويفضلها عليها في كل شيء، وأنها تستغل طيبته وتؤثر عليه بالسلب في علاقتهم الزوجية مما دفعها لطلب الطلاق أكثر من مرة كونها امرأة عاملة ومستقلة.

ومن جانبه قال الزوج ، أن زوجته تبدي أسبابًا واهية ولا ترقى كطلب للطلاق كون والدته مريضة مما دفعه لإعطائها الخادمة لترعاها، وعلى الرغم من ذلك اعترضت بسبب كراهيتها لوالدته ورفضها اهتمامه بها.

وأكد الزوج أنه ينفق على طلباتها شهريًا آلاف الجنيهات بسبب استهتارها وعدم تحملها المسؤولية.