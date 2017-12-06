بالصور .. المطربة الشعبية أمينة تجري 106 عمليات تجميل

أماني الغامدي(صدى):

اشتهرت المطربة الشعبية أمينة في بداية مشوارها الفني بأغنية الحنطور، خلال مشاركتها في فيلم قصة الحى الشعبي عام 2006 ،بترشيح من الفنان سعد الصغير .

لقبت بأمينة حنطور عقب النجاح الكبير الذي حققته الأغنية، يذكر أن أسمها الحقيقي ” وفاء محمد نعيم الفخراني ” مواليد 1971 بمدينة الإسكندرية، حاصلة على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

ذكرت أن كان حلمها أن تصبح ممثلة وليس مطربة، وكان أول غناء لها في احدى المراكب السياحية وأكتشفها الشاعر أحمد شتا، وقدمها للمنتج ” طارق عبدال “.

شاركت المطرب اللبناني ” هشام الحاج ” في ديو غنائياً عن مصر ولبنان مما ساهم في شهرتها بالوطن العربي.

أشاد الملحن حلمي بكر بأنها تمتلك قدرة على أداء الأغنية الشعبية ومخارج حروف قوية.

اعترفت أمينة بأنها أجرت عدد من عمليات التجميل ما يقرب من 106 عمليات تجميل، وصرحت بذلك في برنامج ” في بيتنا ضيف ” معبرة مين في مصر ما عملش تجميل.