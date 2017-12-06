موقع أميركي: المملكة الأدنى في سرعة الانترنت

عادل الحربي(صدى):

احتلت المملكة، مرتبة أدني في قياس سرعة الانترنت السعودية بين الدول الأدنى عالميًا، حيث جاءت في المرتبة (96)، وذلك من ضمن (122دولة) في متوسط سرعة التحميل في الثانية الواحدة، على الهاتف الجوال بمقدار 10.47 ميجا في الثانية، وذلك بحسب تصنيف موقع أميركي متخصص.

وحققت المملكة، تقدمًا مقداره 9 مراتب عن الشهر أكتوبر الماضي، بينما احتلت المرتبة 75 ضمن 134 دولة في متوسط سرعة التحميل في الثانية الواحدة في النطاق العريض Fixed Broadband بمقدار 18.26 ميجا في الثانية، محققة تقدم 3 مراتب عن الشهر السابق، وذلك وفقا لبيانات موقع « سبيد تيست » الذي تأسس في 2006 ومقره واشنطن.