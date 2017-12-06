عطل مفاجئ يوقف محركات طائرة عقب هبوطها بمطار الدمام

علي القحطاني(صدى):

تعرضت طائرة تابعة لخطوط المملكة، من النوع ” إير باص٣٣٠ ” ، رحلة رقم ١١٢٨، لعطل مفاجئ حيث توقفت جميع محركاتها فجأة، أثناء خروجها من المدرج، بعد هبوطها في مطار الملك فهد في الدمام.

وأفادت مصادر صحفية، أن الطائرة كانت قادمة من مدينة جدة، أمس، الثلاثاء، مما أدى إلى طلب عربة خاصة لسحب الطائرة حتى الموقف الخاص بنزول الركاب.

أضافت المصادر أن قائد الطائرة اضطر لطلب عربة خاصة لسحب الطائرة حتى الموقف الخاص بنزول الركاب، مشيرة إلى أنه لم تسجل أي إصابات بين المسافرين ولله الحمد.