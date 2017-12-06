” هدف ” يتيح للمرأة العاملة الاطلاع على المراكز المرخصة لضيافات الأطفال

علي القحطاني(صدى):

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، للمرأة العاملة في سوق العمل الاطلاع على المراكز المرخصة والمناسبة لضيافات الاطفال، إضافة إلى التعرف على طريقة الحصول على الدعم الخاص ببرنامج دعم ضيافات الأطفال ” قرة ” ، من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالبرنامج على الرابط: هنا .

ودعا المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل، السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج دعم ضيافات الأطفال ” قرّة ” ، مشيراً إلى أن البرنامج يغطي جميع مناطق المملكة, وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، مبنيناً أن ” هدف ” يتحمل 80 % من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى وهو ما يعادل 800 ريال شهرياً للطفل الواحد، وبحد اقصى طفلين للمستفيدة .

ويأتي برنامج ” قرّة ” الذي أطلقته مؤخرًا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” للإسهام في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني في دعم المرأة العاملة ومساعدتها في تذليل العقبات التي تواجهها، إذ يهدف البرنامج إلى تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، فضلاً عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كمراكز ضيافات الاطفال المنزلية .