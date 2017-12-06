جامعة عبدالرحمن بن فيصل تفتح باب القبول في برامج التجسير

عادل الحربي(صدى):

أعلنت جامعة عبدالرحمن بن فيصل ممثلة في كلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية التمريض اليوم ،بدء التسجيل في برامج التجسير بدءاً من يوم الأحد القادم 22 ربيع الأول 1439هـ إلى يوم السبت 28 ربيع الأول 1439هـ .

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والناطق الاعلامي للجامعة المهندس طفيل اليوسف أن التسجيل لبرامج التجسير , متاح للتمريض (طلاب وطالبات) ولتخصص علوم المختبرات الإكلينيكية (طلاب) ولتخصص علوم الأشعة (طلاب) مبيناً أن الكلية تشترط للالتحاق , أن يكون المتقدم متفرغاً للدراسة ، وحاصلاً على الشهادة الجامعية المتوسطة أو الدبلوم في أحد التخصصات المطروحة للتجسير , وأن تكون الجهة المانحة للشهادة من الجهات المعتمدة رسمياً.

وأضاف اليوسف , بأن الطلاب الحاصلين على الشهادات من خارج المملكة بأنه يجب الحصول على قرار معادلة الشهادة من لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم ، وأن لا يقل المعدل العام للشهادة الجامعية المتوسطة عن (3 من 5 أو 2 من 4) أو ما يعادله ، وأن لا يكون قد مضى على شهادة المتقدم أكثر من عشر سنوات ، واجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، وأن يكون المتقدم قد اجتاز أحد الاختبارات القياسية لإجادة اللغة الإنجليزية.

وبين أن المستندات المطلوبة هي صورة من الهوية الوطنية، وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي مع إحضار الأصل للمطابقة، شهادة إتمام فترة الامتياز مع إحضار الأصل، صورة من إثبات الحصول على درجة امتحان مؤهل اللغة الإنجليزية، صورة من قرار تصنيف وتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، موافقة مبدئية من جهة العمل للإيفاد وتحمل الرسوم الدراسية , مشيراً بأنه يمكن للراغبين بالتسجيل زيارة موقع الجامعة الإلكتروني (هنا).