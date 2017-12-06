” البرادعي ” يُعلق على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

القاهرة(صدى):

علق الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بأن هناك طريقتين للضغط على أمريكا بدلًا من الاكتفاء بالإدانة فقط.

وأوضح ” البرادعي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : بدائل وخيارات لرد فعل عربي لقرار ترمب اذا ماصدقت النوايا ان فلسطين جزء من الأمن القومي والكرامة العربية ١-تخفيض جذرى للمليارات العربية التى تتدفق الى أمريكا ٢- تقليص جذرى للعلاقات الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية. أما اذا اقتصر رد الفعل على الشجب والادانة فالصمت أكرم للجميع ” .

وتجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التحذيرات الصادرة من الشرق الأوسط والعالم من نسف عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأبلغ قادة في المنطقة بنيته نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.