” قلوبنا مع الشعب اليمني ” .. السعوديون يتضامنون مع ” عملية تحرير صنعاء “

فهمي محمد(صدى):

دشن الشعب السعودي، وسم عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، اليوم الأربعاء، وذلك لإعلان تضامنهم مع عملية ” تحرير صنعاء ” التي شنها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لتحرير العاصمة اليمنية؛ بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك في أعقاب اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على يد ميليشيات جماعة ” الحوثي “.

وكان الرئيس اليمني الحالي، أمر في وقت سابق الإثنين، بإطلاق عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على صنعاء بدعم من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.

وتفاعل العديد من السعوديين مع الوسوم، لإعلان تضامنهم مع الشعب اليمني، إذ قال سعيد الخولاني، أحد مستخدمي الموقع المصغر: ” قلوبنا مع الشعب اليمني الشقيق، اللّهم وحّد مساعي اليمنيّين الشرفاء الأحرار، واخرج اليمن من دائرة الدم والمحن، وحرّره من قبضة اذناب إيران من يرفعون الدين شعاراً لجرائمهم “.

فيما طلب البعض الشعب اليمني بضرورة توحيد صفوفه ضد الميليشيا الذين اتهموها بتحالفها مع دولة إيران، إذ قال: ” على اليمنيين كافة أن يكون صف واحد من المهرة إلى باب المندب ضد الحوثي وإيران ويتم تأجيل قضية أبناء الجنوب إلى ما بعد التحرير “.

بينما انتقد بعض المستخدمين، احتفال بعض المحافظات اليمنية بمقتل الرئيس السابق، في الوقت التي توقفت عن ذلك كل من السعودية ودولة الإمارات المتحدة، إذ قال شهاب الخالد: ” ليت الرئيس السابق صالح رأى اليوم أن الدول التي كان يقاتلها مثل السعودية والامارات لم تتشفى بمقتله واحتضنت أسرته وحزبه ويعدون العدة للأخذ بثأره وثأر الابرياء الذين سفكت دماءهم عصابات إيران “.