المخاطر السياسية تتسبب في ارتفاع أسعار الذهب

علي القحطاني(صدى):

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا نظرًا لتزايد المخاطر السياسية عالميًا.

وسجَلت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير ارتفاعًا بنسبة 0.45% عند 1270.60 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.23% عند 1268.73 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت قاذفات أمريكية قد حلقت فوق شبه الجزيرة الكورية اليوم ردًا على اختبارات كوريا الشمالية النووية.

وقالت وسائل إعلام، إنه تم التخطيط لهجوم انتحاري ضد مكتب الوزيرة البريطانية ” تيريزا ماي ” في داونينج ستريت، إلا أنه تم إحباطه من قبل الشرطة وأجهزة الأمن.