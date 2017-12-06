محمد بن راشد يطلق أول برنامج لإرسال 4 رواد من الإمارات إلى الفضاء

أبو ظبي(صدى):

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق أول برنامج لاختيار وإعداد وإرسال أول 4 رواد فضاء إماراتيين في مهمات فضائية، داعياً المواطنين والمواطنات للتسجيل في البرنامج عبر مركز محمد بن راشد للفضاء.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الأربعاء: ” في يوم من أيامنا الوطنية التي سيخلدها تاريخنا، نعلن عن أول برنامج لاختيار وإعداد وارسال أول 4 رواد فضاء إماراتيين في مهمات فضائية، سيكسر أبناء الامارات حاجزاً جديداً في طموحهم الذي لن تحدّه سماء، أو فضاء، ولا توجد قوة تقف أمام إرادة شعب يحب المستحيل “.

وأضاف نائب رئيس الدولة: ” طموحاتنا لن تتوقف، لأن وراءها رجالاً، وإنجازاتنا لن تتباطأ لأن معها عقولاً وأفكاراً، ومسيرتنا مستمرة بقوة لأننا لا نلتفت للوراء، ولا يصل متردد، ولا ينجح مشكك “.

وتابع الشيخ محمد بن راشد: ” أدعو شبابنا وشاباتنا للتسجيل في برنامج الإمارات لرواد الفضاء عبر مركز محمد بن راشد للفضاء، سيتم اختيار الأفضل والأقدر والأكثر كفاءة ليكونوا سفراءنا للفضاء، وأؤكد أن كل شاب وشابة لهم دور في مستقبل الإمارات، على أرضها أو في سمائها أو عبر فضاء كونها الفسيح”.

وأرفق نائب رئيس الدولة رابط الكتروني عبر تغريداته على تويتر، للقبام بعملية التسجيل لاختيار وإعداد وارسال أول 4 رواد فضاء إماراتيين في مهمات فضائية هنــا