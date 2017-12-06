” الطيران ” تكشف حقيقة إلغاء مشروع مطار جازان الجديد

تركي السالم(صدى):

كشف المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف ، أمس الثلاثاء ، حقيقة الأنباء التي تداولت حول إلغاء مشروع مطار الملك عبدالله الجديد بجازان.

وأوضح ” الخريف ” عدم إلغاء شئ ، حيث توقف المقاول بسبب ملاحظات على الموقع الجديد المقترح ، والآن يتم إجراء دراسة حيالها.

ويتميز الموقع الجديد للمشروع بمساحة كبيرة تسمح بالتوسع المستقبلي للمشروع ، حيث يتوسط بين مدينة جازان الاقتصادية ، ويقع على بعد 30 كم شمال جازان.

وصمم المشروع لتعكس الصالة الرئيسية للمطار الطبيعة البحرية للمنطقة ، وذلك من خلال رسم الخطوط والتشكيلات المستوحاة من الحياة البحرية في المنطقة ، بما يعكس أهمية موقعه المطل مباشرة على البحر الأحمر.