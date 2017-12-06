” الطيران ” تكشف حقيقة إلغاء مشروع مطار جازان الجديد
كشف المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف ، أمس الثلاثاء ، حقيقة الأنباء التي تداولت حول إلغاء مشروع مطار الملك عبدالله الجديد بجازان.
وأوضح ” الخريف ” عدم إلغاء شئ ، حيث توقف المقاول بسبب ملاحظات على الموقع الجديد المقترح ، والآن يتم إجراء دراسة حيالها.
ويتميز الموقع الجديد للمشروع بمساحة كبيرة تسمح بالتوسع المستقبلي للمشروع ، حيث يتوسط بين مدينة جازان الاقتصادية ، ويقع على بعد 30 كم شمال جازان.
وصمم المشروع لتعكس الصالة الرئيسية للمطار الطبيعة البحرية للمنطقة ، وذلك من خلال رسم الخطوط والتشكيلات المستوحاة من الحياة البحرية في المنطقة ، بما يعكس أهمية موقعه المطل مباشرة على البحر الأحمر.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله