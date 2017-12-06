وزير الحرس الوطني يُهنىء سمو ولي العهد على اكتساحه استفتاء ” التايم “

علي القحطاني(صدى):

أرسل سمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيَاف، وزير الحرس الوطني، برقية تهنئة، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، بمناسبة حصوله على الشخصية العالمية الأكثر تأثيرًا في 2017، في استفتاء مجلة التايم الأمريكية.

و ضم الاستفتاء، ٣٣ شخصية من زعماء وقادة دول العالم وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية مشهورة، واكتسح سمو ولي العهد استفتاء قرّاء المجلة وحاز نسبة أصوات وصلت إلى 24% التي صوتت له بـ ” نعم ” .