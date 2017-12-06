حماية المستهلك تُحذِر من استخدام ” الصابونة النباتية المغربية “

عادل الحربي(صدى):

حذَرت جمعية حماية المستهلك، من منتج ” الصابونة النباتية المغربية ” والتي يروج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبًا من اشترى المنتج بتوقف عن استعماله؛ لاحتوائه على ادعاءات طبية مضللة.

وأوضحت الجمعية، أن المنتج غير مسجل في قاعدة بيانات المستحضرات الصيدلانية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، وعليه فإن التسويق له يعد مخالفة للأنظمة، كما انه يحتوي على ادعاءات طبية مضللة ولا تستند إلى الأبحاث العلمية، داعية إلى تجنب شرائه.

وقالت إن الادعاءات التي يحملها المنتج، هي: ” تنظيف وتفتيح البشرة، إزالة التجاعيد والأماكن والهلات السوداء وحب الشباب، وادعاء التصريح من الجهات المسئولة بالسعودية ” .