هبوط أسعار النفط لفتور الطلب على الوقود الأمريكي

واشنطن(صدى):

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، نتيجة لزيادة في مخزونات المنتجات المكررة الأمريكية مما اعتبرته السوق مؤشرا على فتور في الطلب.

وبحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ستة سنتات إلى 62.80 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتا إلى 57.50 دولار للبرميل.

وأكد التجاز أن سبب هبوط الأسعار هو إظهار تقرير لمعهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، زيادة 9.2 مليون برميل في مخزونات البنزين للأسبوع المنتهي في أول ديسمبر كانون الأول وزيادة 4.3 مليون برميل في مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة.

وقال محللون إن تخفيضات إنتاج النفط التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجون مستقلون وتقرر تمديدها حتى نهاية العام المقبل ساهمت في رفع سعر خام برنت أكثر من 40 بالمئة منذ يونيو حزيران وأكثر من 130 بالمئة منذ مطلع 2016 عندما نزلت الأسعار لأدنى مستوياتها منذ 2003.