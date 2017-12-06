أضخم حفل لرأس السنة في أبو ظبي
أعلنت جزيرة المارية بأمارة أبو ظبي عن أقامه أكبر احتفال لرأس السنة، كما يشارك في الحفل عدد من ألمع الفنانين كاظم الساهر، بلقيس فتحي النجمة الخليجية التي ستقوم بافتتاح الحفل بالإضافة إلى فعاليات اكثر تشويقاً وعرض ألعاب نارية .
ومن المتوقع أن يحضر احتفاليات رأس السنة والحفل الغنائي ما يقرب من 14 ألف زائر، وسيبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساء يوم 31 ديسمبر ويستمر حتى الواحدة صباحاً ا يناير 2018، ويتاح دخول الزائرين إلى منطقة الحفل الرئيسية مجاناً وفقا لأولوية الوصول وسيتم وضع شاشات عرض ضخمة فوق منصات عائمة على سطح مياه الجزيرة لتمكين جميع الحضور من المشاهدة والاستمتاع .
يالله رضاك والجنه.[ عدد التعليقات: 1265 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب لا تغضب علينا بمثل هذا تكالبت علينا الأمم ارتكبوا محذوريين شرعيين أما الأول بالاحتفال برأس السنه وثانيهما الاغاني الذي اجمع العلما على تحريمها في السنه الميلادية الماضيه وفي تركيا اقيم احتفال كهذا الاحتفال وعقوبة من رب العالمين دخل عليهم مجرم وقتل منهم من قتل ومن بينهم خليجيين ويبعثوا يوم القيامه مستمعي للغناء فماهو الجواب الذين سيقدمونه بين يدي الجبار جل جلاله
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2046 ] نشر منذ 2 ساعتين
المشكله ان المسيحيون وفي ارضهم لايعملون مثلما يعمل المسلمين في أشياء واحتفالات تخصهم اصبحنا وللأسف ننافسهم في اعيادهم وتقاليدهم-
اتدرون ماهى المشكله الكبرررررررررررررررررررررررررررررررررى
(اخذنا عاداتهم وبافعالنا اسأنا للاسلام والمسلمين وما داعش والارهاب عنا ببعيد)-
وأدنا الإسلام واحييينا المسيحييييييييييه-
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
راعي الخور[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الفساد بعينه … يعملون احتفالات خاصة بالمسيحيين ويقولون ( نحن مسلمون ) !!! ياعمي وينك ووين الاسلام خل الاسلام لهله والله ضعنا بين الهندوس والنصارى والفرس
هابي بيرث دي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا اللي فالحين فيه اكبر احتفال اكبر شجرة عيد ميلاد اكبر سفره طعام اكبر بيتزا اكبر مؤخرة اكبر صدر اطول برطم ناقه اجمل دجاجة احسن مقناص اغلى تيس افخم قصر اكثر تبذير ذبايح ومن هالامور التافهة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39390 ] نشر منذ 1 ساعة
نسأل الله السلامه ,,,
,, سفهاء الأمه ، من رأس الهرم الى أخمص القدم ,,
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1785 ] نشر منذ 32 دقيقة
صحيح انه ماهو من اعيادنا … بس هم استغلوة كجذب
سياحي وشف كم من اهل العقول الناقصة بتحضر وخاصة
من ربعنا ومن دول الخليج .. الفنادق فل .