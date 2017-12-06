أضخم حفل لرأس السنة في أبو ظبي

أبو ظبي(صدى):

أعلنت جزيرة المارية بأمارة أبو ظبي عن أقامه أكبر احتفال لرأس السنة، كما يشارك في الحفل عدد من ألمع الفنانين كاظم الساهر، بلقيس فتحي النجمة الخليجية التي ستقوم بافتتاح الحفل بالإضافة إلى فعاليات اكثر تشويقاً وعرض ألعاب نارية .

ومن المتوقع أن يحضر احتفاليات رأس السنة والحفل الغنائي ما يقرب من 14 ألف زائر، وسيبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساء يوم 31 ديسمبر ويستمر حتى الواحدة صباحاً ا يناير 2018، ويتاح دخول الزائرين إلى منطقة الحفل الرئيسية مجاناً وفقا لأولوية الوصول وسيتم وضع شاشات عرض ضخمة فوق منصات عائمة على سطح مياه الجزيرة لتمكين جميع الحضور من المشاهدة والاستمتاع .