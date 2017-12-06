بالفيديو والصور.. مليشيات الحوثي تهاجم مئات النساء في ميدان السبعين
نشر ناشطون يمنيون مقطع فيديو يظهر مليشيات الحوثي الإيرانية، وهي تهاجم مئات النساء في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.
وأوضح النشطاء، أن الميليشيات الإرهابية هاجمت النساء، خلال تنظيمهم تظاهرة تطالب بجثمان الرئيس اليمني السابق المغدور به علي عبد الله صالح.
نساء صنعاء يخرجون للتظاهر ورفع صور علي عبدالله صالح
أما رجالهم رضو بالحوثي سيداً لهم
تباً لهم
فلم ترئ عيني أشد منهم جبنا pic.twitter.com/RyYgGBJrsD
— turky mohmmed (@Goold2009) December 6, 2017
عاجل ؛ شاهد كيف قامت مليشا الحوثي الاجرامية الفاشية بمهاجمة مئات النساء في ميدان السبعين للمطالبة بجثة@JoufNow صالح @AlArabiya @AlArabiya_Brk @malarab1 @KSA24 @Akhbaar24 @SaudiNews50 pic.twitter.com/BRH1v07B4R
— محمد العفيف (@m_alafif1) December 6, 2017
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4891 ] نشر منذ 2 ساعتين
ان لم يتحرك اليمنيون الشرفاء ضد الحوثيين الان فسيندمون
احمد الحازمي[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل الزيود باعو وطنيتهم وشرفهم للحوثي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39390 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو يابنات القبايل ، واجهن الظالم بكل بساله ,,
,, ارجل من رجال القبايل ,, سلموهن الجنابي يا اشباه الرجال ,, ما انتم بكفو للجنابي ,,
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1006 ] نشر منذ 1 ساعة
اين رجالهم
نعم معهن حق يخرجن لأن رجالهم باعوا دينهم ووطنهم للاعداء الامارحم ربي من الشرفاء في الجبهات
تعليق[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 55 دقيقة
لابد من القضاء علىهم عاجلا غير اجل
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 38 دقيقة
الموت لاامركا الموت لااسرائيل وهو يقتل الشعب اليمني رجال ونساء
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 32 دقيقة
نساء ارجل من بغض الرجال الظاهر ان نسبه عاليه من الشعب مخزن قات يعني الشعب مخدر
القرشي[ عدد التعليقات: 2020 ] نشر منذ 24 دقيقة
كفيت ووفيت يا ابو محمد وبيض الله وجهك ووجه جميع الأخوان إللي علقوا على هذا الخبر .
فعلآ سؤال تناقلته الألسن في اليومين الماضيين أين هم رجال اليمن عندما غَدر الحوثي المجوسي
بقائد ثورتهم وقتلوه ومن معه بدم بارد بل وخطفوا نساء واطفال رموز وطنهم من اعضاء حزب
المؤتمر الشعبي أين رجال اليمن عن ما يفعله الحوثيين بوطنهم وبمساجدهم وبرجال دينهم
الم يبقى في اليمن رجال يقولون لكلب إيران لقد تخطيت حدود العقل والمنطق وآن الأوان
أن نبعث بك جثة هامدة لأسيادك في قم .
لقد صرخن نساء اليمن بالأمس وهن يسألن نفس هذه الأسئلة أين رجال اليمن ولكن للأسف حتى
الأن ما من مجيب .
رسالة إلى الشعب اليمني ….
عندما قام الحوثي بالإنقلاب على الشرعية في وطنكم التزمتم الصمت ولم تحركوا ساكنين !!!
وعندما استولى على سلاح جيشكم وعلى مقدرات وطنكم وقتل جنوده ونسائه واطفاله وشيايه
وشرد الكثير منكم ايضآ لم تحركوا ساكنين !!!
لذا اقول لكم إذا كنتم تريدون تحرير وطنكم من هذا المرض الخبيث الذي استشرى في جسده فلن
تتحرر الأوطان إلا بسواعد أبنائه فلا تنتظروا من أي احد يأتيكم ويحرر لكم وطنكم وأنتم متكئين
تسرحون وتمرحون في بلاد المهجر تنعمون بكل مالذ وطاب من نعيم العيش والفراش الدافيء
ووطنكم ينزف دمآ والمآ تحت اقدام هذا النجس المجوسي .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1358 ] نشر منذ 14 دقيقة
لم يتحرك اليمنيون للدفاع عن اعراضهم الاتي خرجن اليوم في ميدان السبعين بصنعاء فهل سيتحركون نجدة ليمن العروبة
إن الأحداث الجارية في اليمن تثبت ان اشباة الرجال باعو اليمن لأذناب المجوس
ايعقل فصيل لا يتعدى مائة الف يسيطر على اربعين مليون
إذآ اشغلتونا مدججين بالسلاح والخناجر وهي على طراطير
مغرد[ عدد التعليقات: 1101 ] نشر منذ 12 دقيقة
وين اليمانى ولا بس جنبيه وخراط وطلع اى كلام بالله قريه صغيره تستولى على اليمن ورجالها وشيوخها فيها اذا استولا الحوثى احسن يا قبا ئل البسوا براقع وغطوه احسن لكم
مغرد[ عدد التعليقات: 1101 ] نشر منذ 10 دقائق
رجال اليمن يخزنون والجنبيه متحزم بها ههههههههههههههههههه والله اذا استولا الحوثى على اليمن ان ما فيه يمنى رجال ويسقط من عيون العا لم شله صغيره قبيله صغيره تستوى على قبا ئل وين الرقصات والخراط اذا استولا البسوا براقع
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1358 ] نشر منذ 9 دقائق
بيض الله وجهك ياقرشي
نعم لا تنتظرو ايها اليمنيين النجدة تهبط من السماء بل شمرو فحمام الدم سيسيل وسيجرف حينها كل من يقف في طريقة