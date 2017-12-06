بالفيديو والصور.. مليشيات الحوثي تهاجم مئات النساء في ميدان السبعين

فهمي محمد(صدى):

نشر ناشطون يمنيون مقطع فيديو يظهر مليشيات الحوثي الإيرانية، وهي تهاجم مئات النساء في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

وأوضح النشطاء، أن الميليشيات الإرهابية هاجمت النساء، خلال تنظيمهم تظاهرة تطالب بجثمان الرئيس اليمني السابق المغدور به علي عبد الله صالح.