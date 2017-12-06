السيطرة على لبؤة هاربة ب ” الحسي “
سيطرت دوريات أمن طرق الحسي بالرياض، على لبؤة أثارت مخاوف سالكي الطريق بعد جسر الروضة سدير وساسكو، وذلك بعد جهود استمرت 3 ساعات متواصلة، من دون أي اعتداء.
وأشاد الإعلامي فيصل المويجد بجهود رجال أمن الطرق، التي امتدت ل 3 ساعات إلى أن ربطوا عنقها بحبل خفيف وتم إركابها السيارة، بعد اتضاح بكونها أليفة، وتم نقلها لحديقة الحيوانات بالرياض، داعيا من يعرف صاحبها بالتواصل معه شخصيا.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا بد من محاسبة صاحبها
النخيش[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 56 دقيقة
اصلا لماذا يسمح للاشخاص المترفين بتربيه الحيونات المفترسه وعدم منع دخولها البلاد الا لحدائق الحيونات فقط اما الاشخاص يجب منعهم من جلبها حفاظأ على سلامه الجميع لدينا للاسف مانتخذ قرار الا بعد حصول كارثه وضحايا