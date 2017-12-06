السيطرة على لبؤة هاربة ب ” الحسي “

حمود العنزي(صدى):

سيطرت دوريات أمن طرق الحسي بالرياض، على لبؤة أثارت مخاوف سالكي الطريق بعد جسر الروضة سدير وساسكو، وذلك بعد جهود استمرت 3 ساعات متواصلة، من دون أي اعتداء.

وأشاد الإعلامي فيصل المويجد بجهود رجال أمن الطرق، التي امتدت ل 3 ساعات إلى أن ربطوا عنقها بحبل خفيف وتم إركابها السيارة، بعد اتضاح بكونها أليفة، وتم نقلها لحديقة الحيوانات بالرياض، داعيا من يعرف صاحبها بالتواصل معه شخصيا.