نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2018
أجريت مراسم قرعة دوري أبطال آسيا 2018 في كوالالمبور والتي يمثل المملكة فيها فريقي الهلال والأهلي.
ووقع الهلال في المجموعة D والتي تضم: الهلال – الاستقلال الإيراني – الريان القطري ” العين الاماراتي x المالكية البحريني “.
ووقع الأهلي في المجموعة A والتي ضمت : الاهلي – الجزيرة الاماراتي – تراكتور الايراني – ” الغرافة القطري x باختاكور الاوزبكي “.
وفيما يلي نتائج القرعة لباقي المجموعات :
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4890 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق ان شاء الله للاهلي السعودي
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2540 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق للهلال و الاهلي
الهلالي[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة
مجموعة قوية
اعتقد ان اللهلال لن يصل بعيدا في هذه المشاركة
الهلالي[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة
اعتقد ان اللهلال لن يذهب بعيدا في هذه المشاركة
شيّووووون[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 44 دقيقة
السؤال اللي يطرح نفسه ان الاتحاد الاسيوي رفض فكرة اللعب على ارض محايدة بالنسبة للدول اللي مقطوعة علاقاتهم الدبلوماسية …. فهل ستتقابل الفرق السعودية مع الايرانية والقطرية في بلادهم ام يكون هناك رأي اخر للاتحاد الاسيوي !
عموما بالتوفيق للهلال والاهلي في هذه البطولة وباذن الله انها سعودية