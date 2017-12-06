” التجارة ” تضبط 33089 من منتجات الإنارة المخالفة

علي القحطاني(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة من ضبط وحجز 33089 من منتجات الإنارة لعدم مطابقتها المواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة في مجال كفاءة الطاقة.

جاء ذلك في إطار الجولات الرقابية المستمرة ، حيث تم زيارة 58 مستودعاً بالرياض نتج عنها حجز 3021 منتجا مخالفا، وزيارة 4 مستودعات بالدمام دون تسجيل أي مخالفة، بالإضافة إلى زيارة 13 مستودعاً بجدة نتج عنها حجز 30068 منتجا مخالفا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج٬ بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة٬ حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار٬ ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة٬ والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.