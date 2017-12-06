اصغر عروسين بالعالم

الأربعاء 6
ديسمبر
ماشاء الله ناقطٍ الما بخصيواتهم من بدري ,,
,,, مبروك وموفقين خير ,,
هههههههههههه
ماهو ضروري يابو محمد يكون اليوم ممكن يجي غدا او بعد غد-الله اعلم-ترى الأمور تمشي من غيره-
ابك هذا زواج شحيبر من عطيات قبل شهر..
المشكله الزوج شحيبر ما يأدرش يخرج من البيت بعد المغرب.. حتى ما يتخطف
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 39390 ] نشر منذ 3 ساعات
ماشاء الله ناقطٍ الما بخصيواتهم من بدري ,,
,,, مبروك وموفقين خير ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2047 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههه
ماهو ضروري يابو محمد يكون اليوم ممكن يجي غدا او بعد غد-الله اعلم-ترى الأمور تمشي من غيره-
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 3 ساعات
ابك هذا زواج شحيبر من عطيات قبل شهر..
المشكله الزوج شحيبر ما يأدرش يخرج من البيت بعد المغرب.. حتى ما يتخطف