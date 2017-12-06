3,3 مليار دولار خسائر حرائق الغابات بكاليفورنيا

كاليفورنيا(صدى):

قامت السلطات الأمريكية، بإجلاء 38 ألف شخص في ولاية كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات التي أدت إلى إصابة 3 رجال إطفاء ودمرت 150 مبنى، بعد رفع حالة الطوارىء بالدائرة.

و قالت شركة ” ساوثرن كاليفورنيا إيديسون ” الكهربائية، إنه تم قطع التيار عن أكثر من 260 ألف مبنى في الولاية، بينهم 180 ألفا في دائرة فينتورا و83 ألف في دائرة سانتا باربارا.

يذكر أن حرائق الغابات الشديدة اجتاحت عدة دوائر في ولاية كاليفورنيا في أوائل أكتوبر، وقد تم إجلاء نحو 100 ألف شخص من المناطق الخطيرة.

وتدل المعلومات الأخيرة على أن حصيلة ضحايا حرائق كاليفورنيا بلغت 43 شخصا، فيما تجاوزت الخسائر 3,3 مليار دولار.