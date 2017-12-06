بالفيديو.. عروس تترك الاحتفال بزفافها لتقرأ القرآن الكريم

متابعات(صدى):

أثارت عروس ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الأجتماعي عقب نشر مقطع فيديو ظهرت فيه وهي غير منشغلة بالغناء والطقوس الاحتفالية بمناسبة زفافها، وبدلا من مشاركتهم ذلك فضلت التقاط مصحف لتقرأ منه بعض الآيات القرآنية.

وتباينت ردود أفعال مشاهدي المقطع فمنهم من أشاد بما فعلته العروس وأثنى على تصرفها، في حين رأى البعض الآخر أن لكل مقام مقال، وليس من المناسب قراءة القرآن في هذا الجو المحيط وكان الأولى بها مشاركة أسرتها فرحتهم بها.