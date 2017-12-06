76 وظيفة شاغرة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن المتحدث الإعلامي لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فصيل المهندس طفيل اليوسف، مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي، أن الجامعة تسعى لشغل 76 وظيفة شاغرة عن طريق المسابقة الوظيفية العامة ، عقب إعلان الجامعة عن وظائف للسعوديين والسعوديات .

أوضح اليوسف أن باب التقديم سيظل مفتوح في موقع الجامعة الإلكتروني حتى يوم الأحد القادم.، وعلى من يرغب في التقديم يمكنه أرسال السيرة الذاتية في هذا الرابط هنا .