” المؤسسة العامة للتأمينات ” تحدد 6 فئات يُصرف لهم معاش مبكر قبل السن

نايف السالم(صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات، أن صرف المعاش المبكر إلى 6 فئات قبل سن الستين، وهي المشترك الذي توفرت له مدة اشتراك فعلية قدرها 300 شهر، والمرأة التي بلغت 55 عامًا ولديها 120 شهرًا فترة اشتراك.

وضمن هذه الفئات أيضًا، المشترك الذي يعمل بالأعمال الشاقة وبلغ عمره 55 عامًا ولديه مدة اشتراك فعليه قدرها 120 شهرًا، والمشترك المسجون 3 سنوات ولديه مدة لا تقل عن 120 شهرًا، وكذلك المشترك المفقود أو الغائب ويعامل معاملة المتوفى، وأخيرًا والمشترك الذي حدث له عجز مهني أو توفى.

ودعت المؤسسة، المرأة إلى التريث في صرف المستحقات قبل موعد المعاش، حيث إن الدفعة الأولى تحرمها من 6 منافع للنظام.

وقالت المؤسسة، إن المنافع هذه تشمل صرف معاش تقاعدي عند سن الستين، أو معاش مبكر، أو معاش عند حدوث عجز غير مهني، أو صرف معاش لأفراد العائلة في حالة الوفاة، وكذلك ضم المدد في حال الالتحاق بعمل حكومي.