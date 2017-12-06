” هيئة المقاولين ” تُطلق منصة للبحث عن المقاولين وتصنيف أعمالهم مطلع 2018

عادل الحربي(صدى):

تستعد هيئة المقاولين ، لإطلاق حزمة من برامجها مطلع يناير المقبل ، يتصدرها برنامج منافع العضوية ، وبرنامج البحث عن مقاول ، ضمن قائمة برامج ستطلق جميعا خلال العام بشكل تدريجي.

وأوضح المهندس ثابت آل سويد ، الأمين العام للهيئة ، أن برنامج البحث عن مقاول يعمل على الكشف عن المقاولين في كل منطقة مع ذكر تصنيف مجال أعمالهم ونطاق عمل الشركات ، إضافة لذكر أعمالهم المنفذة.

وأشار “آل سويد” إلى هدف الهيئة في إطلاق البرنامج بشكل متكامل ومحدث لتقديم الخدمة للمقاولين بمعلومات وتصنيف حديث ، بالإضافة إلي أن خدمة البحث ستكون تحت منصة مقاول ، داعيا جميع المقاولين للمبادرة بالتسجيل في عضوية الهيئة للاستفادة من الخدمات.