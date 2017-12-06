بالفيديو.. زوجة ” حبيب العادلي ” ترفض الإعلان عن مكان هروب زوجها

القاهرة(صدى):

رفضت إلهام شرشر، زوجة وزير داخلية مصر الأسبق، حبيبي العادلي، الإعلان عن مكان وجود زوجها خلال فترة هروبه من السجن الفترة الماضية.

واستنكرت ” شرشر ” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، طريقة تناول الإعلام لقضية زوجها، مشيرة إلى أنه حافظ على مصر طوال 14 عام، مطالبة بالإنصاف في القضية.

وألقت قوات الامن المصرية، أمس الثلاثاء، القبض على الحبيب العادلي وزير دخلية مصر الأسبق، المتهم في قضايا فساد، وهارب منذ 230 يوم.