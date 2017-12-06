أول تعليق للمبعوث الأممي في اليمن على مقتل علي صالح

فهمي محمد(صدى):

أكد المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن التصعيد بلغ مستويات غير مسبوقة في الأيام القليلة الماضية في اليمن، دعا كل الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن القيام بأعمال استفزازية.

وشدد ولد الشيخ على أن الوضع شهد تطورا خطيرا جديدا مع مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قادة المؤتمر الشعبي العام، بمن فيهم الأمين العام عارف زوكا، رئيس وفد المؤتمر إلى محادثات السلام، وستشكل هذه الأحداث تغييرا كبيرا في التحالفات السياسية في اليمن.

وأعرب ولد الشيخ أحمد عن تأييده لنداء منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من أجل وقف القتال لأغراض إنسانية للسماح للمدنيين بالتزود بالغذاء والماء والدواء.

وحذر المبعوث الدولي من أن تصعيد الأعمال القتالية يضاعف الخطر على حياة المدنيين ويزيد معاناتهم.، مشدداً على أن الحاجة ملحة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى تسوية تفاوضية، مؤكدا عدم وجود حل عسكري لهذا الصراع.