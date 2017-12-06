الشخص يحتاج ثلاثة أسابيع عطلة للتعافي من روتين العمل

متابعات(صدى):

يفضل البعض اختيار عطلة طويلة للسفر لمكان بعيد، من أجل الاسترخاء والابتعاد عن الضغوط، بينما يفضل آخرون عطلتين قصيرتين في العام، ويعتقد البعض البقاء في المنزل وعدم فعل أي شيء على الإطلاق في العطلة، هذا هو الاسترخاء بالنسبة إليهم.

ذكرت الخبيرة الألمانية أنيته فا فاخندورف، لأطباء الشركات بأن الشخص يحتاج عطلة ثلاثة أسابيع، ليخفف من روتين العمل، لكن البعض يعتقد عطلة أسبوعين في العام تكفي للراحة، وهذا اعتقاد شائع ولكنه خاطئ وغير مقبول عند الكثير.

أضافت فال فاخندورف أن كل شخص لا بد أن يجد بنفسه الطريقة الأفضل إليه للاسترخاء، فالتنظيم والترتيب الجيد للعطلة أهم حتى لا تضيع في اختيارات غير صحيحة.

تري الخبيرة أن ممارسة نوع من الأنشطة كالسباحة أو ركوب الدراجات أو المشي، ينشط الجسم ويعطيه طاقة ليستكمل عمله، فعلى كل شخص أن يعرف أي نوع من الأنشطة الذي يفضله ويتبعه في عطلته.