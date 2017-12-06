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تركيا تلاحق داعمي ” داعش “

تركيا تلاحق داعمي ” داعش “
أنقرة(صدى):

أوقفت السلطات الأمنية التركية ما لا يقل عن 26 أجنبيا، في مداهمات في إسنطبول، للاشتباه في ارتباطهم بتنظيم داعش.
وصرحت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء تنفيذ فرقا من مكافحة الإرهاب مداهمات متزامنة في ستة مواقع في أحياء بالجانب الأوروبي من المدينة في صباح اليوم الأبعاء.
وصادرت الجهات الأمنية التركية العديد من الوثائق التنظيمية والأدوات الرقمية خلال المداهمات، دون الإشارة إلى جنسيات المشتبه بهم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4893 ] نشر منذ 2 ساعتين

داعش منظمة اجرامية بتمويل ايراني قطري

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