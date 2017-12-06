” الخليج للتدريب ” تمدد مذكرة التفاهم للمرة الثانية على التوالي

خالد الضبيبي(صدى):

مددت شركة الخليج للتدريب والتعليم مذكرة التفاهم الخاصة بصندوق الاستثمار العقاري ” الخليج للتعليم ريت ” والتي وقعتها مع شركة العربي الوطني للاستثمار، بتاريخ 3 ديسمبر حتى 5 يناير 2018 ، وذلك لاستكمال الإجراءات بنفس الشروط والبنود المتفق عليها.

ووقعت شركة الخليج مذكرة تفاهم بتاريخ 5 يوليو 2017 وذلك لتأسيس صندوق عقاري مدر للدخل، وتم تمديدها بتاريخ 30 أكتوبر حتى 5 ديسمبر 2017 ، إلا أن أعلنت الشركة قرار تمديدها مرة أخرى.

وتهدف الشركة من خلال هذا الصندوق إلى التركيز على القطاع التعليمي في المنطقة، حيث يقوم ببناء مبان تعليمية أو شراء جاهزة بغرض تطوير القطاع التعليمي بما يتوافق مع التطورات العالمية.

وتتضمن العقارات التي سيتم غدراجها في صندوق الاستثمار العقاري في عدد 6 عقارات كما يلي :

1- مبنى مقر الشركة الرئيسي بالرياض.

2- مبنى مدرسة بحي المغرزات بالرياض.

3- مبنى مدرسة بحي الصحافة بالرياض.

4- مبني مدرسة بالدمام.

5- مبنى مركز تدريب بالخبر.

6- مبنى مركز تدريب بالأحساء.