” بتكوين ” تُسجِل أعلى مستوياتها على الإطلاق

عادل الحربي(صدى):

ارتفعت ” بتكوين ” ، اليوم الأربعاء، بنسبة 5.65% إلى 12,356 دولار، وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق، وبذلك تعزز مكاسبها هذا العام لنحو 1,100%، وتقفز بقيمتها السوقية إلى 207 مليارات دولار.

وسجَلت ” بتكوين ” ، في وقت سابق مستوى 12 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بخطط إطلاق العقود الآجلة التي أعلن عنها عدد من البورصات الكبرى، والتي يراها محللون مؤشرًا لحماس المزيد من كبار المستثمرين تجاه العملة الرقمية.

ويأتي ذلك وسط ترقب إطلاق بورصتي ” سي إم إي ” و ” سي بي أو إي ” عقود ” بتكوين ” الآجلة هذا الشهر، وهي خطوة يراها محللون جاءت بعد تزايد طلبات المؤسسات الاستثمارية الراغبة في الدخول الآمن إلى السوق، كما يرون أنها ستكسب العملة الرقمية مزيدًا من الزخم.