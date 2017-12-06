تفاصيل جديدة حول قضية مستشفى أبو العريش.. وإطلاق سراح المتهم

تركي السالم(صدى):

أطلقت الجهات المعنية في جازان سراح المتهم بالاعتداء على موظف مستشفى أبوعريش العام بكفالة حضورية، في الحادثة التي شهدها قسم المختبر الأحد الماضي، مع مواصلة الإجراءات النظامية في القضية، وذلك بتحويل الملف إلى النيابة العامة.

وأكدت مصادر أنه تم استدعاء المدّعي “الموظف” يوم أمس، وأخذ أقواله في الحادثة.

وتبين من الأقوال أن المواطن قدِم إلى المستشفى لإنهاء إجراءات رخصة قيادة، إلا أن المستشفى رفض، واشترط عليه التبرع بالدم أولاً كإجراء متبع؛ وهو ما جعله يعتدي على الموظف الذي يعمل في قسم المختبر.

وأعدّت إدارة المستشفى محضراً بالواقعة، واستدعت الجهات الأمنية، والتي حضرت إلى الموقع، وتحفظت على المُراجع رهن التحقيق قبل إطلاق سراحه بكفالة.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة قد نبّهت مديري المديريات بالمناطق والمحافظات بإشعار موظفيهم باتباع طرق الحد من حالات الاعتداء اللفظي أو الجسدي على منسوبي الوزارة أثناء تأديتهم للوظيفة، أو استعمال القوة أو العنف أو التهديد ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع، أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً.

ووجّهت المعتدى عليه من موظفيها الابتعاد قدر الإمكان عن المعتدي، مع إبلاغ الأمن الصناعي باتخاذ الإجراءات النظامية ضده بما فيها تسليمه للشرطة لمتابعة القضية من قبلها.