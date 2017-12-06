شرطان من ” السوق المالية ” لتخفيض رأس مال ” السعودية للصادرات “

علي القحطاني(صدى):

اشترطت هيئة السوق المالية، للموافقة على طلب الشركة السعودية للصادرات الصناعية بتخفيض رأس مالها، أن توافق الجمعية العامة غير العادية للشركة وتستكمل الإجراءات والمتطلبات ذات العلاقة بهذا الطلب.

من جانبها، أوضحت الشركة أنها ستنشر تقريرًا معدًا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

أكدت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وطلبت الشركة أن تخفض رأس مالها من 108 ملايين ريال إلى 10.8 مليون ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم 10.8 مليون سهم إلى 1.08 مليون سهم.