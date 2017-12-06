” لجنة المساهمات العقارية ” : صرف 250 مليون ريال للمساهمين لدى ” حقوقكم أمانة “

علي القحطاني(صدى):

أكد الأمين العام للجنة المساهمات العقارية المتعثرة ” تصفية ” يوسف السناني، أن اللجنة دفعت نحو 250 مليون ريال للمساهمين خلال الحملة الأولى والثانية من برنامج ” حقوقكم أمانة ” الذي نظمته اللجنة.

وأضاف أن اللجنة تعمل على حصر أسماء المساهمين، ومعرفة عناوينهم، والتحري عن المساهمين من خلال الجهات الرسمية وغير الرسمية عن الأشخاص الذين لم يستدل عليهم، وتطبيق الإجراءات النظامية، التي تساعد على استعادتهم لحقوقهم من المساهمات العقارية.

وأعلنت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة في الرياض،أول أمس، عن إنهاء 86 قضية لمساهمات عقارية متعثرة، بلغت مساحتها الإجمالية أكثر من 71 مليون متر مربع، وتُقدر قيمتها السوقية بمليارات الريالات.