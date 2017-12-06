إجراءات أمنية مشددة في ” القدس ” قبل إعلان ” ترامب ” المرتقب

القدس المحتلة(صدى):

سيطرت حالة من الحذر والترقب في تل أبيب، اليوم الأربعاء؛ قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتستعد ” تل أبيب ” بإجراءات أمنية مشددة؛ لمواجهة التظاهرات المرتقبة حول إعلان ترامب؛ حيث تتوقع إسرائيل أن اليوم يكون ” يوم الغضب ” بالقدس.

وكان عدد من الفلسطينيين، قاموا بحرق صورة لـ ” ترامب ” في مدينة لحم بالضفة الغربية أمس الثلاثاء، وارتفعت حدة الغضب بين الفلسطينين ضد ” ترامب “.