مقتل 3 عمال بهجوم مسلح جنوب غرب باكستان

إسلام آباد(صدى):

لقي ثلاثة عمال مصرعهم وأصيب رابع، ونجى ستة آخرون إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون اليوم على مجموعة من العمال في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن المسلحين شنوا الهجوم بإطلاق النار على العمال أثناء قيامهم بصيانة سكة حديدية في منطقة ” هرنائي ” البلوشية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة عمال على الفور، وإصابة أحدهم، فيما تمكن ستة آخرون من الفرار من الموقع .

وأضافت أن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع قبل وصول قوات الأمن التي قامت بنقل الضحايا إلى أقرب مستشفى.

وذكرت مصادر الإدارة الحكومية المحلية أن العمال الذين تم استهدافهم ينتمون إلى منطقة ” ذهوب ” البلوشية، ولم تعلن حتى الآن آي جهة المسئولية.

من جانبه دان رئيس وزراء حكومة إقليم بلوشستان ثناء الله زهري الهجوم، وأمر السلطات المعنية بتكثيف الجهود للبحث عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة.