اعتدال يكشف طرق جديدة لـ ” داعش ” لنشر أفكاره

حمود العنزي(صدى):

كشف المركز العالمي لمكافحة التطرف ” اعتدال ” ، أن تنظيم داعش الإرهابي يستخدم وسائل تكنولوجية متطورة لعقد الاجتماعات بين عناصره، حتى يصعب تتبعهم من قبل الأجهزة الأمنية.

وأكد المركز، أن هناك عدة طرق للتنظيم الإرهابي لنشر أفكاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها، فتح حسابات بشكل يومي وتوظيف مخترقين لمراقبة عناصرهم، والبحث عن مواقع جديدة لنشر أفكار التنظيم.