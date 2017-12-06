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الجيش اليمني يشن هجوم على مواقع للمليشيات الحوثية

الجيش اليمني يشن هجوم على مواقع للمليشيات الحوثية
فهمي محمد(صدى):

شن الجيش اليمني ، فجر اليوم الأربعاء ، هجوم على مواقع المليشيات الحوثية ، وأسفر عن نشوب معارك عنيفة في جبهة الصلو.

وتمكن الجيش اليمني من تحرير قرية الحود ، ومواقع أخرى في العاصمة اليمنية صنعاء ، عقب المعارك التي دارت بينهم وبين الحوثيين.

ويذكر أن جماعة الحوثي الإرهابية ، قامت ليلة أمس بدفن جثمان الرئيس السابق على عبدالله صالح في مقبرة الشهداء في العاصمة صنعاء.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4893 ] نشر منذ 3 ساعات

اللهم اهلك الحوثيين الروافض المجوس الكفرة

[ عدد التعليقات: 1986 ] نشر منذ 3 ساعات

اللهم انصر الشرعية
ع الفجرة الروافض
جيبو راس الأفعي
العميل عبدالملك الحوثي
ودنا براسه

[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 3 ساعات

اين شجعان اليمن يجب الوصول لعبد الملك الحوثي باي طريقه وقتله هل يعقل ان شجعان اليمن لايستطيعون الوصول له كيف وصل مرتزقه الحوثيين لعلي صالح يجب قتل عبدالملك وليست صعبه للشجعان ننتظر الخبر المفرح

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