الجيش اليمني يشن هجوم على مواقع للمليشيات الحوثية

فهمي محمد(صدى):

شن الجيش اليمني ، فجر اليوم الأربعاء ، هجوم على مواقع المليشيات الحوثية ، وأسفر عن نشوب معارك عنيفة في جبهة الصلو.

وتمكن الجيش اليمني من تحرير قرية الحود ، ومواقع أخرى في العاصمة اليمنية صنعاء ، عقب المعارك التي دارت بينهم وبين الحوثيين.

ويذكر أن جماعة الحوثي الإرهابية ، قامت ليلة أمس بدفن جثمان الرئيس السابق على عبدالله صالح في مقبرة الشهداء في العاصمة صنعاء.