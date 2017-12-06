القحطاني: عقوبات المتاجرة في السلع المغشوشة غير رادعة
أكد الدكتور عبدالرحمن القحطاني، أمين عام جمعية حماية المستهلك، أن السلع المغشوشة تملأ السوق السعودي، موضحًا أن العقوبات لمن يتاجر في السلع المغشوشة أو المقلدة ضعيفة وغير رادعة.
وأشار ” القحطاني ” خلال لقائه ببرنامج ” يا هلا “، إلى أن أعلى عقوبة لمن يتاجر في السلع المقلدة ويستوردها هي السجن عامين أو غرامة مليون ريال.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4892 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب الحل بيدكم فانتم السلطة قرو قوانين رادعه وحاسبة
ان تعمل ببطء خيرا من ان تشاهد
المستهلَك ( بفتح اللام )[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
دامكم عارفين انها غير رادعة يالله شمروا عن ذرعانكم و اردعوهم وخلوا عنكم الطهبلة الاعلامية الفاضية