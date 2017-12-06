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القحطاني: عقوبات المتاجرة في السلع المغشوشة غير رادعة

القحطاني: عقوبات المتاجرة في السلع المغشوشة غير رادعة
حمود العنزي(صدى):

أكد الدكتور عبدالرحمن القحطاني، أمين عام جمعية حماية المستهلك، أن السلع المغشوشة تملأ السوق السعودي، موضحًا أن العقوبات لمن يتاجر في السلع المغشوشة أو المقلدة ضعيفة وغير رادعة.
وأشار ” القحطاني ” خلال لقائه ببرنامج ” يا هلا “، إلى أن أعلى عقوبة لمن يتاجر في السلع المقلدة ويستوردها هي السجن عامين أو غرامة مليون ريال.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4892 ] نشر منذ 3 ساعات

طيب الحل بيدكم فانتم السلطة قرو قوانين رادعه وحاسبة

ان تعمل ببطء خيرا من ان تشاهد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات

دامكم عارفين انها غير رادعة يالله شمروا عن ذرعانكم و اردعوهم وخلوا عنكم الطهبلة الاعلامية الفاضية

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