القحطاني: عقوبات المتاجرة في السلع المغشوشة غير رادعة

حمود العنزي(صدى):

أكد الدكتور عبدالرحمن القحطاني، أمين عام جمعية حماية المستهلك، أن السلع المغشوشة تملأ السوق السعودي، موضحًا أن العقوبات لمن يتاجر في السلع المغشوشة أو المقلدة ضعيفة وغير رادعة.

وأشار ” القحطاني ” خلال لقائه ببرنامج ” يا هلا “، إلى أن أعلى عقوبة لمن يتاجر في السلع المقلدة ويستوردها هي السجن عامين أو غرامة مليون ريال.